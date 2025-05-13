Защитник «Трактора» Кэмпфер ушёл в раздевалку после силового приёма Сурина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт 0:0.

На последней минуте второго периода мощный силовой приём у борта против защитника «Трактора» Стивена Кэмпфера провёл молодой нападающий «Локомотива» Егор Сурин. После столкновения игрок обороны не смог самостоятельно подняться со льда, а судьям пришлось остановить матч. Кэмпфер встал при помощи партнёра по команде и ушёл в раздевалку.

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