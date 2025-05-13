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«Торпедо-Горкий» разгромило «Динамо» Спб в седьмом матче и вышло в финал плей-офф ВХЛ

«Торпедо-Горкий» разгромило «Динамо» Спб в седьмом матче и вышло в финал плей-офф ВХЛ
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Сегодня, 13 мая, прошла седьмая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо-Горький». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0. Счёт в серии — 4-3 в пользу нижегородского клуба, который вышел в финал плей-офф ВХЛ.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 5
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Мисников (Опалев, Кирсанов) – 03:34 (5x5)     0:2 Орлович-Грудков (Артамонов, Опалев) – 13:32 (5x4)     0:3 Чесноков (Омелюсик) – 29:30 (5x5)     0:4 Виноградов – 58:35 (en)     0:5 Уткин – 59:01 (5x5)    

Голами в составе «Торпедо-Горький» отметились Артём Мисников, Денис Орлович-Грудков, Глеб Чесноков, Егор Виноградов и Матвей Уткин.

Соперником «Торпедо-Горький» по финальной серии будет воскресенский «Химик», в пяти матчах обыгравший «Югру» в полуфинале. Напомним, финальные матчи пройдут 17, 19, 21, 23, 25*, 27* и 29* мая 2025 года.

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