«Торпедо-Горкий» разгромило «Динамо» Спб в седьмом матче и вышло в финал плей-офф ВХЛ

Сегодня, 13 мая, прошла седьмая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо-Горький». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0. Счёт в серии — 4-3 в пользу нижегородского клуба, который вышел в финал плей-офф ВХЛ.

Голами в составе «Торпедо-Горький» отметились Артём Мисников, Денис Орлович-Грудков, Глеб Чесноков, Егор Виноградов и Матвей Уткин.

Соперником «Торпедо-Горький» по финальной серии будет воскресенский «Химик», в пяти матчах обыгравший «Югру» в полуфинале. Напомним, финальные матчи пройдут 17, 19, 21, 23, 25*, 27* и 29* мая 2025 года.