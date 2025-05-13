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«Трактор» забросил две шайбы за 13 секунд на старте третьего периода финального матча КГ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт третий период счёт 2:0 в пользу «Трактора».

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На 44-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Трактора» Максим Шабанов. Ассистентами выступили Василий Глотво и Артём Блажиевский. Спустя 13 секунд преимущество челябинской команды удвоил Александр Кадейкин. Результативные передачи отдали Шабанов и Семён Дер-Аргучинцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.