Определились финалисты плей-офф ВХЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 13 мая, прошла седьмая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо-Горький». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0. Счёт в серии — 4-3 в пользу нижегородского клуба, который вышел в финал плей-офф ВХЛ. Соперником «Торпедо-Горький» по финальной серии будет воскресенский «Химик», в пяти матчах обыгравший «Югру» в полуфинале.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . Финал. 1-й матч
17 мая 2025, суббота
Химик
Воскресенск
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, «Химик» в сезоне-2022/2023 впервые в истории завоевал Кубка Петрова, обыграв в финале красноярский «Сокол» 4:0 (3:0, 4:1, 3:2 ОТ, 7:3).
Финальные матчи пройдут 17, 19, 21, 23, 25*, 27* и 29* мая 2025 года. Первый и второй матчи серии состоятся в Воскресенске.
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