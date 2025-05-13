Определились финалисты плей-офф ВХЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 13 мая, прошла седьмая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо-Горький». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0. Счёт в серии — 4-3 в пользу нижегородского клуба, который вышел в финал плей-офф ВХЛ. Соперником «Торпедо-Горький» по финальной серии будет воскресенский «Химик», в пяти матчах обыгравший «Югру» в полуфинале.

Напомним, «Химик» в сезоне-2022/2023 впервые в истории завоевал Кубка Петрова, обыграв в финале красноярский «Сокол» 4:0 (3:0, 4:1, 3:2 ОТ, 7:3).

Финальные матчи пройдут 17, 19, 21, 23, 25*, 27* и 29* мая 2025 года. Первый и второй матчи серии состоятся в Воскресенске.