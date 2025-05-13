Защитник «Трактора» Дэй получил большой штраф за удар в голову Каюмова

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт третий период счёт 2:1 в пользу «Трактора».
В середине третьего периода за атаку соперника в голову большим пятиминутным штрафом был наказан защитник «Трактора» Логан Дэй. Игрок обороны жёстко встретил нападающего «Локомотива» Артура Каюмова. После столкновения на льду вспыхнула потасовка, в результате которой форвард «Локомотива» Георгий Иванов был наказан двухминутным удалением за грубость. Максим Берёзкин реализовал это удаление и заброcил первую шайбу «Локомотива» в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 13 мая 2025
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