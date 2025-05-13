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Защитник «Трактора» Дэй получил большой штраф за удар в голову Каюмова

Защитник «Трактора» Дэй получил большой штраф за удар в голову Каюмова
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» в эти минуты проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт третий период счёт 2:1 в пользу «Трактора».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

В середине третьего периода за атаку соперника в голову большим пятиминутным штрафом был наказан защитник «Трактора» Логан Дэй. Игрок обороны жёстко встретил нападающего «Локомотива» Артура Каюмова. После столкновения на льду вспыхнула потасовка, в результате которой форвард «Локомотива» Георгий Иванов был наказан двухминутным удалением за грубость. Максим Берёзкин реализовал это удаление и заброcил первую шайбу «Локомотива» в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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