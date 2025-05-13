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Локомотив — Трактор, результат первого матча 13 мая 2025, счет 1:2, плей-офф КХЛ 2024-2025 (финал Кубка Гагарина)

«Трактор» обыграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Трактора». Челябинцы повели в серии 1-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    
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На 44-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Трактора» Максим Шабанов. Ассистентами выступили Василий Глотов и Артём Блажиевский. Спустя 13 секунд преимущество челябинской команды удвоил Александр Кадейкин. Результативные передачи отдали Шабанов и Семён Дер-Аргучинцев. В середине третьего периода за атаку соперника в голову большим штрафом был наказан защитник «Трактора» Логан Дэй. Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин размочил счёт с передач Александра Радулова и Андрея Сергеева.

Второй матч серии пройдёт в Ярославле 15 мая.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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