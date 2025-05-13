«Локомотив» проиграл седьмой матч подряд в финалах Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Трактора». Челябинцы повели в серии 1-0.

«Локомотив» уступил седьмой матч подряд в финалах Кубка Гагарина. В сезоне-2008/2009 ярославский клуб потерпел поражение в шестой и седьмой встречах финальной серии казанскому «Ак Барсу». В прошлом сезоне-2023/2024 «Локомотив» всухую проиграл финал Кубка Гагарина магнитогорскому «Металлургу».

Примечательно, что главный тренер Игорь Никитин проиграл свой восьмой матч Кубка Гагарина подряд. Специалист уступил «Авангарду» три матча кряду в финальной серии сезона-2020/2021.

Напомним, «Локомотив» в третий раз в своей истории выступает в финале и ещё ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.