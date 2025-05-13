Защитник «Далласа» Хейсканен может принять участие в четвёртом матче серии с «Виннипегом»

Защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен был выведен из долгосрочного списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Хейсканен получил травму колена в матче регулярного чемпионата 29 января с «Вегасом» и с тех пор не играл. Главный тренер «Старз» Питер Дебур ожидает, что финский защитник примет участие в четвёртом матче серии с «Виннипег Джетс». Встреча пройдёт в ночь на 14 мая.

«Миро выйдет на лёд сегодня утром на раскатке, а потом посмотрим, как всё пойдёт. Я ожидаю, что он сыграет сегодня вечером, если всё пройдёт хорошо», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 25-летний финский игрок обороны провёл 50 матчей, в которых набрал 25 очков — забросил пять шайб и отдал 20 результативных передач.