Защитник «Далласа» Хейсканен может принять участие в четвёртом матче серии с «Виннипегом»
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Защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен был выведен из долгосрочного списка травмированных, сообщает пресс-служба клуба. Хейсканен получил травму колена в матче регулярного чемпионата 29 января с «Вегасом» и с тех пор не играл. Главный тренер «Старз» Питер Дебур ожидает, что финский защитник примет участие в четвёртом матче серии с «Виннипег Джетс». Встреча пройдёт в ночь на 14 мая.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Миро выйдет на лёд сегодня утром на раскатке, а потом посмотрим, как всё пойдёт. Я ожидаю, что он сыграет сегодня вечером, если всё пройдёт хорошо», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.
В текущем сезоне 25-летний финский игрок обороны провёл 50 матчей, в которых набрал 25 очков — забросил пять шайб и отдал 20 результативных передач.
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