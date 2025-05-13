Никитин оценил поражение «Локомотива» в первом матче финала Кубка Гагарина с «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в первом матче серии финала Кубка Гагарина с «Трактором» (1:2).

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— Проиграли первый матч в сериях «Авангарду», «Салавату Юлаеву»… Сегодня звено той же цепи или довольны игрой?

— К сожалению, мы пока на тех же звеньях той же цепи.

— Ключевой момент сегодня — второй гол «Трактора»?

— Первый гол немножко обескуражил всю лавку. Перед третьим периодом было нарисовано, что делать. Команда — живой организм, она так выразила протест на предыдущую смену.

— «Трактор» добавляет по ходу матчей и в третьих периодах, обращали на это внимание?

— До третьего периода дожидаться надо, мы разбираем каждый период. С такой командой все без исключения периоды важны. Акцентировать внимание нужно с самого начала матча, а то, что мы должны играть только в третьем периоде, — неправильно, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.