Никитин прокомментировал травму Каюмова после удара в голову от защитника «Трактора»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил эпизод с травмой нападающего Артура Каюмова. Форвард ярославского клуба получил повреждение после удара в голову от защитника «Трактора» Логана Дэя, который был наказан пятиминутным штрафом.

— Нужно ли было Иванову заступаться за партнёра? По итогу того эпизода с Каюмовым и Дэем вы получили три минуты большинства вместо пяти.

— Я Жору полностью поддерживаю. А если бы судьи не дали пять минут большинства, а сказали бы, что в предыдущем моменте приукрасили? А так Жора молодчик.

— Что с Камовым?

— Пока не готов ответить. Доктора сказали, что завтра будет информация.

— Что происходит в этом плей-офф с Бутом?

— Давайте мы в плей-офф личности обсуждать не будем, это командный вид спорта. В финале Кубка Гагарина списывать на Бута — это совсем несерьёзно. У нас есть много взрослых ребят. Вся молодёжь проходит взлёты, спады, Данька — не исключение, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.