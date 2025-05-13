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Никитин прокомментировал травму Каюмова после удара в голову от защитника «Трактора»

Никитин прокомментировал травму Каюмова после удара в голову от защитника «Трактора»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил эпизод с травмой нападающего Артура Каюмова. Форвард ярославского клуба получил повреждение после удара в голову от защитника «Трактора» Логана Дэя, который был наказан пятиминутным штрафом.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— Нужно ли было Иванову заступаться за партнёра? По итогу того эпизода с Каюмовым и Дэем вы получили три минуты большинства вместо пяти.
— Я Жору полностью поддерживаю. А если бы судьи не дали пять минут большинства, а сказали бы, что в предыдущем моменте приукрасили? А так Жора молодчик.

— Что с Камовым?
— Пока не готов ответить. Доктора сказали, что завтра будет информация.

— Что происходит в этом плей-офф с Бутом?
— Давайте мы в плей-офф личности обсуждать не будем, это командный вид спорта. В финале Кубка Гагарина списывать на Бута — это совсем несерьёзно. У нас есть много взрослых ребят. Вся молодёжь проходит взлёты, спады, Данька — не исключение, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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