«Несерьёзно реагировать на такое». Никитин — о словах Гру про вратаря «Локомотива» Исаеве

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на слова главного тренера «Трактора» Бенуа Гру, выделившего вратаря Даниила Исаева как слабое звено ярославской команды.

— Третий период получился активным по игре на «точке» и по бросковой части. Что помогло так прибавить?

— Это статистика, а по факту мы проиграли. Это хоккей, здесь важна искренность. Иногда ты плохо играешь, но отдаёшь всё, что можешь. Это приводит к нужным отскокам, удобным рикошетам. Наверное, сегодня этого не хватало.

— Сурин сказал, что ему, по вашим словам, надо вспомнить финал МХЛ, а другим игрокам — прошлый финал Кубка Гагарина. Вы часто прибегаете к таким методам?

— Может, вы Егора неправильно поняли. Я такого не говорил. Смысл вспоминать прошлый финал, если мы уже в новом финале? Мы сосредоточены на «Тракторе», а в прошлом финале мы играли с Магнитогорском.

— Гру до серии сказал интересную фразу про Исаева, читали?

— Честно: социальные сети практически не читаю. О чём говорят коллеги — тем более. Особенно когда мы являемся противниками. Работы хватает другой. Даня — опытный игрок, несерьёзно реагировать на такое, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.