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«Несерьёзно реагировать на такое». Никитин — о словах Гру про вратаря «Локомотива» Исаеве

«Несерьёзно реагировать на такое». Никитин — о словах Гру про вратаря «Локомотива» Исаеве
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на слова главного тренера «Трактора» Бенуа Гру, выделившего вратаря Даниила Исаева как слабое звено ярославской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— Третий период получился активным по игре на «точке» и по бросковой части. Что помогло так прибавить?
— Это статистика, а по факту мы проиграли. Это хоккей, здесь важна искренность. Иногда ты плохо играешь, но отдаёшь всё, что можешь. Это приводит к нужным отскокам, удобным рикошетам. Наверное, сегодня этого не хватало.

— Сурин сказал, что ему, по вашим словам, надо вспомнить финал МХЛ, а другим игрокам — прошлый финал Кубка Гагарина. Вы часто прибегаете к таким методам?
— Может, вы Егора неправильно поняли. Я такого не говорил. Смысл вспоминать прошлый финал, если мы уже в новом финале? Мы сосредоточены на «Тракторе», а в прошлом финале мы играли с Магнитогорском.

— Гру до серии сказал интересную фразу про Исаева, читали?
— Честно: социальные сети практически не читаю. О чём говорят коллеги — тем более. Особенно когда мы являемся противниками. Работы хватает другой. Даня — опытный игрок, несерьёзно реагировать на такое, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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