Главный тренер «Трактора» назвал ключевой момент в первом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал ключевой момент в первом матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1).

— Сегодня был хоккей уровня плей-офф — плотная игра, нам пришлось очень тяжело бороться. Мы рады, что победили со счётом 2:1.

— Согласитесь ли с тем, что ключевой для «Трактора» стала середина второго периода, когда пережили несколько опасных атак с ходу от «Локомотива» (был момент с попаданием в штангу Радулова. — Прим. «Чемпионата»), избежали длительных наложений?

— Я не согласен. На мой взгляд, ключевой момент — два наших гола с разницей буквально в 15 секунд. Именно этот момент сделал наибольшую разницу. Понимаю, о чём вы говорите. У нас тоже были моменты в этом матче, особенно у Шабанова. Но в итоге эти два гола всё решили — и счёт 2:1. Но ваше мнение я уважаю, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.