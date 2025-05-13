Главный тренер «Трактора» назвал ключевой момент в первом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал ключевой момент в первом матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1).
— Сегодня был хоккей уровня плей-офф — плотная игра, нам пришлось очень тяжело бороться. Мы рады, что победили со счётом 2:1.
— Согласитесь ли с тем, что ключевой для «Трактора» стала середина второго периода, когда пережили несколько опасных атак с ходу от «Локомотива» (был момент с попаданием в штангу Радулова. — Прим. «Чемпионата»), избежали длительных наложений?
— Я не согласен. На мой взгляд, ключевой момент — два наших гола с разницей буквально в 15 секунд. Именно этот момент сделал наибольшую разницу. Понимаю, о чём вы говорите. У нас тоже были моменты в этом матче, особенно у Шабанова. Но в итоге эти два гола всё решили — и счёт 2:1. Но ваше мнение я уважаю, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
- 13 мая 2025
-
23:16
-
23:12
-
23:10
-
23:06
-
23:04
-
23:02
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:26
-
22:21
-
22:15
-
22:00
-
21:36
-
21:26
-
21:19
-
21:19
-
21:13
-
20:54
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:15
-
19:55
-
19:47
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:15
-
18:50
-
18:15
-
18:05
-
17:45
-
17:15