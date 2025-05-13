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Главный тренер «Трактора» назвал ключевой момент в первом матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Трактора» назвал ключевой момент в первом матче финала Кубка Гагарина
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал ключевой момент в первом матче финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— Сегодня был хоккей уровня плей-офф — плотная игра, нам пришлось очень тяжело бороться. Мы рады, что победили со счётом 2:1.

— Согласитесь ли с тем, что ключевой для «Трактора» стала середина второго периода, когда пережили несколько опасных атак с ходу от «Локомотива» (был момент с попаданием в штангу Радулова. — Прим. «Чемпионата»), избежали длительных наложений?
— Я не согласен. На мой взгляд, ключевой момент — два наших гола с разницей буквально в 15 секунд. Именно этот момент сделал наибольшую разницу. Понимаю, о чём вы говорите. У нас тоже были моменты в этом матче, особенно у Шабанова. Но в итоге эти два гола всё решили — и счёт 2:1. Но ваше мнение я уважаю, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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