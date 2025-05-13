Бенуа Гру оценил эпизод с большим штрафом защитника «Трактора» Логана Дэя

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил эпизод с большим штрафом защитника Логана Дэя, нанёсшего удар в голову нападающему «Локомотива» Артуру Каюмову.

— Нашумевшим получился эпизод с удалением Логана Дэя в середине третьего периода. Однако после того, как он отсидел пять минут, вы продолжали его выпускать на решающие смены. Означает ли это, что, несмотря на ошибки, у вас высокий кредит доверия к нему? И почему он такой?

— По вашему мнению, его вообще не нужно было использовать после удаления?

— Возможно, не в решающие смены.

— На мой взгляд, Логан Дэй провёл сегодня хороший матч. Такие удаления — часть игры. Разумеется, было много эмоций. Логан, наверное, хотел пойти в силовую борьбу. Мне показалось, что он вроде бы не отрывал ног, и игрок команды соперника этот момент чуть пропустил. Но это так мне показалось. Логан Дэй не злобный игрок, не грязный, он ни в коем случае не хотел навредить игроку соперника, а только его остановить. Уверен, никто не хочет умышленно навредить, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.