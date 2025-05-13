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Гру — о своих нашумевших словах про Исаева: зададите мне этот вопрос после серии — отвечу

Гру — о своих нашумевших словах про Исаева: зададите мне этот вопрос после серии — отвечу
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Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал свои слова про вратаря «Локомотива» Даниила Исаева, которого он выделил как слабое звено ярославской команды.

— Если говорить об удалениях за нарушения численного состава, показалось, что была неразбериха — в первом периоде Робинсон выскочил шестым, а потом быстро на лавку залез, затем во втором периоде удаление…
— Не скажу, что была какая-то суета и неразбериха. Когда идёшь на смену, нужно меняться, но иногда бывает, что шайба в это время идёт в том же направлении — то есть играешь, а уже выходит другой хоккеист. То есть это та ловушка, в которую никто не хочет попасть, но именно сегодня мы в неё угодили.

— Вы перед серией сказали, что не считаете Даниила Исаева сильной стороной команды «Локомотив». Можете ли вы сейчас подтвердить эти слова? Или мнение поменялось?
— У меня такая политика — по ходу серии я не отвечаю на вопросы об игроках другой команды, в том числе о вратарях. Так было с «Адмиралом», минским и московским «Динамо». Если вы мне зададите тот же вопрос по окончании серии, я на него вам отвечу, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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