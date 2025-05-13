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Гру: после матча говорю игрокам, что работа хорошая, а на утро выговариваю им за ошибки

Гру: после матча говорю игрокам, что работа хорошая, а на утро выговариваю им за ошибки
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что оценивает прошедшие матчи лишь на следующее утро.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— По ходу этого плей-офф не всегда хорошо получались первые периоды. Сегодня с вашей стороны он выглядел мощным. Как оцените этот период, уделяли ли вы отдельно этому внимание?
— Разумеется, мы обращаем внимание на все моменты. Но сначала расскажу, как я работаю. После матча я иду сплю — и уже с утра пересматриваю запись игры. Только потом могу давать какие-либо оценки. Даже бывает, после матча я говорю игрокам, что работа хорошая, а на следующее утро выговариваю им за ошибки. Но, опять же, это финал, все работают упорно. И сегодняшнему результату я рад.

— Перед предпоследним вбрасыванием вы дали персональные наставления Светлакову. Он то вбрасывание выиграл. Можете рассказать, что просили от него в столь ответственный момент матча?
— Пусть это останется между ним и мной.

— Это сработало в итоге?
— Вообще не сработало, потому что вбрасывание было на другой стороне льда. Просто сказал ему подумать, как происходит расстановка игроков на льду. При этом я абсолютно уверен в своих центральных нападающих и полностью доверяю их решениям. Они находятся на льду, они принимают решения, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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