Иванов — о моменте с Дэем: не жалею о своих действиях. Мы готовы убивать за такое

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов рассказал, почему заступился за партнёра по команде в эпизоде с большим штрафом защитника «Трактора» Логана Дэя, нанёсшего удар в голову нападающему «Локомотива» Артуру Каюмову.

— Вы всё время проигрываете первый матч, но потом забираете серии. Как у вас это получается? Это у вас такой прикол?

— Нет, это не прикол. Тут дело в нас. Мы должны разобраться в этом. Каждый должен покопаться в себе. В первую очередь, проблема в каждом из нас. Так начинать недопустимо.

— Сейчас все считают серию из поражений «Локомотива» в матчах финалов Кубка Гагарина. С учётом 2009 года уже семь матчей — это сидит в голове?

— Никто об этом не думает. Спокойно готовимся к следующей игре.

— В третьем периоде вы заступились за Артура Каюмова, проявили командный дух, но лишили команду двух минут большинства. Задним умом не жалеете о своих действиях?

— Нет, не жалею.

— Игорь Никитин вас похвалил за этот поступок на пресс-конференции. Это действительно такой стиль команды — обязательно отвечать на подобные эпизоды?

— Думаю, что в таком моменте любой из нашей команды пошёл бы заступаться за своего партнёра. Такие моменты недопустимы. У нас в команде каждый друг за друга. Мы готовы убивать за такое, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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