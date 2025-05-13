Форвард «Локомотива» — о поражении в первом матче финала: каждый должен стать умнее

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов оценил поражение в первом матче финала Кубка Гагарина от «Трактора» (1:2).

— Насколько большой неожиданностью стали два гола «Трактора» за 13 секунд, которые сломали вам игру?

— Я считаю, что мы сами виноваты, так как допустили глупые ошибки, о которых нам говорили, рассказывали, предупреждали. Просто каждый должен стать умнее.

— В целом в чём заключался ваш план на третий период?

— Продолжать играть в свою игру, нагружать их голкипера, лезть на ворота и выигрывать единоборства.

— Вам не показалось, что «Трактор» готов играть в ваш хоккей? Может быть, стоит предложить альтернативу?

— Я так не думаю. Будем придерживаться своей игры, потому что она приносит результат. Мы верим в это и знаем это, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.