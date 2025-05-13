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Сурин — о хите на Кэмпфере: я готов эти месседжи давать каждую смену

Сурин — о хите на Кэмпфере: я готов эти месседжи давать каждую смену
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин оценил свой силовой приём на защитнике «Трактора» Стивене Кэмпфере, после которого тот покинул площадку на последней минуте второго периода.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— Получается такая тенденция, что «Локомотив» всё время проигрывает первый матч серии. Это такая подстройка под соперника?
— Я бы не сказал, что это подстройка. Каждый соперник по-разному играет в атаке, в обороне. Встреча была равная, две пропущенные серийные шайбы сыграли для нас плохую роль. Сделаем выводы и продолжим серию в лучшем темпе.

— Ваш эффектный хит на Стивене Кэмпфере можно ли назвать месседжем?
— Я готов эти месседжи давать каждую смену. Мне нравится такая игра. Всегда её придерживаюсь.

— Но потом и против вашего одноклубника сыграли жёстко?
— Игровой момент. Дэй сыграл грязно. Я не знаю: мы всё делали по правилам, нас удаляли. Его хит был не совсем чистым. Посмотрим, что будет в следующем матче, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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