Сурин — о хите на Кэмпфере: я готов эти месседжи давать каждую смену

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин оценил свой силовой приём на защитнике «Трактора» Стивене Кэмпфере, после которого тот покинул площадку на последней минуте второго периода.

— Получается такая тенденция, что «Локомотив» всё время проигрывает первый матч серии. Это такая подстройка под соперника?

— Я бы не сказал, что это подстройка. Каждый соперник по-разному играет в атаке, в обороне. Встреча была равная, две пропущенные серийные шайбы сыграли для нас плохую роль. Сделаем выводы и продолжим серию в лучшем темпе.

— Ваш эффектный хит на Стивене Кэмпфере можно ли назвать месседжем?

— Я готов эти месседжи давать каждую смену. Мне нравится такая игра. Всегда её придерживаюсь.

— Но потом и против вашего одноклубника сыграли жёстко?

— Игровой момент. Дэй сыграл грязно. Я не знаю: мы всё делали по правилам, нас удаляли. Его хит был не совсем чистым. Посмотрим, что будет в следующем матче, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.