Форвард «Локомотива» после матча в Ярославле: сегодня болельщики «Трактора» были громче

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин отметил отличную поддержку болельщиков «Трактора» в первом матче финала Кубка Гагарина.

— Вы уже играли в финале Кубка Харламова: можно ли сравнить его с финалом Кубка Гагарина?

— Кубок Гагарина эмоционально мощнее, атмосфера круче. В КХЛ старше ребята и ответственность больше. Но в целом это похоже на финал МХЛ.

— Что думаете о словах Бенуа Гру в адрес Даниила Исаева? Такой трэшток получился.

— Мы тоже любим трэшток. Главное — результат. Пусть говорит.

— Когда ярославские болельщики увидят победу в финале? А то пять поражений за последние два года.

— Когда будут погромче чуть-чуть. Сегодня болельщики «Трактора» были громче.

— Как найти управу на Шабанова?

— Навязывать свою игру, действовать плотнее. Я бы не сказал, что они мастеровитее, чем наши защитники. Мы можем играть с ними на равных, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.