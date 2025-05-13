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Форвард «Локомотива» после матча в Ярославле: сегодня болельщики «Трактора» были громче

Форвард «Локомотива» после матча в Ярославле: сегодня болельщики «Трактора» были громче
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Нападающий «Локомотива» Егор Сурин отметил отличную поддержку болельщиков «Трактора» в первом матче финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— Вы уже играли в финале Кубка Харламова: можно ли сравнить его с финалом Кубка Гагарина?
— Кубок Гагарина эмоционально мощнее, атмосфера круче. В КХЛ старше ребята и ответственность больше. Но в целом это похоже на финал МХЛ.

— Что думаете о словах Бенуа Гру в адрес Даниила Исаева? Такой трэшток получился.
— Мы тоже любим трэшток. Главное — результат. Пусть говорит.

— Когда ярославские болельщики увидят победу в финале? А то пять поражений за последние два года.
— Когда будут погромче чуть-чуть. Сегодня болельщики «Трактора» были громче.

— Как найти управу на Шабанова?
— Навязывать свою игру, действовать плотнее. Я бы не сказал, что они мастеровитее, чем наши защитники. Мы можем играть с ними на равных, — передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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