Лидер «Локомотива» назвал виновным себя и партнёра в первом голе «Трактора» в финале

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин назвал виновным себя и партнёра в первом голе «Трактора» в первом матче финала Кубка Гагарина.

— Равная игра была — до заброшенной шайбы. Два гола привезли в свои ворота, но даже после этого у нас были шансы отыграться и довести матч до овертайма, а может быть, даже и победить в основное время. Но теперь эту игру забываем и готовимся дальше.

— Чего не хватило во втором периоде, чтобы реализовать игровое преимущество?

— Хладнокровия в моментах. Надо работать перед Фукале, и тогда шайба обязательно зайдёт.

— В эпизоде с первой пропущенной шайбой команда сыграла крайне нетипично для «Локомотива» Никитина. Почему так произошло?

— В принципе там я и Каюм неправильно сыграли. Каюму нужно было бросать и не нужно было на смену ехать. Полностью вина на мне и на нём, из-за этого потерпели поражение. Не заслужили мы победу.

— Как себя чувствует Каюмов после момента с Дэем?

— Он потрёпанный, но, думаю, к следующей игре будет готов, — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.