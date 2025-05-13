Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Локомотива» назвал виновным себя и партнёра в первом голе «Трактора» в финале

Лидер «Локомотива» назвал виновным себя и партнёра в первом голе «Трактора» в финале
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин назвал виновным себя и партнёра в первом голе «Трактора» в первом матче финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— Равная игра была — до заброшенной шайбы. Два гола привезли в свои ворота, но даже после этого у нас были шансы отыграться и довести матч до овертайма, а может быть, даже и победить в основное время. Но теперь эту игру забываем и готовимся дальше.

— Чего не хватило во втором периоде, чтобы реализовать игровое преимущество?
— Хладнокровия в моментах. Надо работать перед Фукале, и тогда шайба обязательно зайдёт.

— В эпизоде с первой пропущенной шайбой команда сыграла крайне нетипично для «Локомотива» Никитина. Почему так произошло?
— В принципе там я и Каюм неправильно сыграли. Каюму нужно было бросать и не нужно было на смену ехать. Полностью вина на мне и на нём, из-за этого потерпели поражение. Не заслужили мы победу.

— Как себя чувствует Каюмов после момента с Дэем?
— Он потрёпанный, но, думаю, к следующей игре будет готов, — передаёт слова Берёзкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» обыграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android