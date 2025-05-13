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Звезда «Трактора» рассказал, почему решился на лакросс в первом матче финала плей-офф КХЛ

Звезда «Трактора» рассказал, почему решился на лакросс в первом матче финала плей-офф КХЛ
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Нападающий «Трактора» Максим Шабанов рассказал, почему решился на лакросс в первом матче финала плей-офф КХЛ. Форварду помешал Александр Радулов, применивший сокрушительный силовой приём.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— Хорошо, что удалось забить. Выполнили задание, получилось забросить. Ни для кого не секрет, что мы к каждому сопернику готовимся, делаем свои заметки, подмечаем определённые моменты. Что до заброшенной шайбы, то там получилась контратака, сыграли через пас, забили гол. Думаю, все всё прекрасно видели, тут даже описывать нечего. Первый матч, безусловно, очень важен, но мы готовимся дальше, надо выиграть четыре.

— Исполнить «лакросс» в финале — достаточно смелое решение. Как решились?
— Не сказал бы, что это была какая‑то вынужденная мера. Так получилось: пришло в голову, попробовал.

— Ожидали такую реакцию Радулова?
— Наверное, нет.

Не смущало, что вас с ним называют главными кандидатами на MVP по итогам всего плей-офф?
— Я вообще спокойно концентрировался на всей команде, — передаёт слова Шабанова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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