Сборная Казахстана проиграла Венгрии на групповом этапе чемпионата мира — 2025

Сегодня, 13 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Венгрии и Казахстана. Игра закончилась победой венгерской команды со счётом 4:2.

Сборная Венгрии открыла счёт уже на 15-й секунде матча — отличился Янош Хари. Ещё по шайбе в составе венгерской команды забросили Иштван Тербоч, Вильмош Галло и Петер Винце. Голы в составе сборной Казахстана забили Никита Михайлис и Валерий Орехов.

Сборная Казахстана потерпела второе поражение в трёх матчах на групповом этапе. Сборная Венгрии одержала первую победу в группе В.