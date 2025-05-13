Сборная Казахстана проиграла Венгрии на групповом этапе чемпионата мира — 2025
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Сегодня, 13 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Венгрии и Казахстана. Игра закончилась победой венгерской команды со счётом 4:2.
ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 4
Венгрия
0:1 Хари (Нильссон, Хорват) – 00:15 0:2 Тербоч (Хорват, Сенгот) – 18:31 1:2 Михайлис (Шестаков) – 34:32 (pp) 1:3 Галло (Хари, Эрдей) – 40:14 1:4 Винце (Папп, Хари) – 43:35 (pp) 2:4 Орехов (Шестаков) – 59:01 (pp)
Сборная Венгрии открыла счёт уже на 15-й секунде матча — отличился Янош Хари. Ещё по шайбе в составе венгерской команды забросили Иштван Тербоч, Вильмош Галло и Петер Винце. Голы в составе сборной Казахстана забили Никита Михайлис и Валерий Орехов.
Сборная Казахстана потерпела второе поражение в трёх матчах на групповом этапе. Сборная Венгрии одержала первую победу в группе В.
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