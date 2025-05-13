Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Казахстана проиграла Венгрии на групповом этапе чемпионата мира — 2025

Сборная Казахстана проиграла Венгрии на групповом этапе чемпионата мира — 2025
Комментарии

Сегодня, 13 мая, на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге, Дания, состоялся матч группы B в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею между сборными Венгрии и Казахстана. Игра закончилась победой венгерской команды со счётом 4:2.

ЧМ-2025 . Группа B
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 4
Венгрия
0:1 Хари (Нильссон, Хорват) – 00:15     0:2 Тербоч (Хорват, Сенгот) – 18:31     1:2 Михайлис (Шестаков) – 34:32 (pp)     1:3 Галло (Хари, Эрдей) – 40:14     1:4 Винце (Папп, Хари) – 43:35 (pp)     2:4 Орехов (Шестаков) – 59:01 (pp)    

Сборная Венгрии открыла счёт уже на 15-й секунде матча — отличился Янош Хари. Ещё по шайбе в составе венгерской команды забросили Иштван Тербоч, Вильмош Галло и Петер Винце. Голы в составе сборной Казахстана забили Никита Михайлис и Валерий Орехов.

Сборная Казахстана потерпела второе поражение в трёх матчах на групповом этапе. Сборная Венгрии одержала первую победу в группе В.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
«Барысу» непозволительно так проваливаться в КХЛ. Это сильно бьёт по имиджу лиги
«Барысу» непозволительно так проваливаться в КХЛ. Это сильно бьёт по имиджу лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android