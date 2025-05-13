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Первый гол Кросби на ЧМ-2025 помог сборной Канады разгромить Францию

Первый гол Кросби на ЧМ-2025 помог сборной Канады разгромить Францию
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Сегодня, 13 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, прошёл матч между сборными Франции и Канады в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею. Игра команд группы А закончилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.

ЧМ-2025 . Группа A
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 0
Франция
1:0 Хорват (Фёрстер) – 06:32     2:0 Кайлли (Джонсон, О'Райлли) – 12:11     3:0 Кросби (Монтур) – 37:31 (pp)     4:0 Хорват (Конечны, Маккиннон) – 43:57 (pp)     5:0 Монтур (Хэйтон, Шенн) – 51:05    

Первым голом на турнире отметился капитан сборной Канады Сидни Кросби, реализовавший большинство. Дублем отметился нападающий Бо Хорват. Ещё по шайбе забросили Уилл Кайлли и Брэндон Монтур. Голкипер канадской сборной Джордан Биннингтон записал на свой счёт «сухой» матч.

Сборная Канады выиграла все три своих матча в основное время и возглавила группу А. Франция потерпела три поражения в трёх встречах.

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