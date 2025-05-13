Первый гол Кросби на ЧМ-2025 помог сборной Канады разгромить Францию
Поделиться
Сегодня, 13 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, прошёл матч между сборными Франции и Канады в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею. Игра команд группы А закончилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.
ЧМ-2025 . Группа A
13 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 0
Франция
1:0 Хорват (Фёрстер) – 06:32 2:0 Кайлли (Джонсон, О'Райлли) – 12:11 3:0 Кросби (Монтур) – 37:31 (pp) 4:0 Хорват (Конечны, Маккиннон) – 43:57 (pp) 5:0 Монтур (Хэйтон, Шенн) – 51:05
Первым голом на турнире отметился капитан сборной Канады Сидни Кросби, реализовавший большинство. Дублем отметился нападающий Бо Хорват. Ещё по шайбе забросили Уилл Кайлли и Брэндон Монтур. Голкипер канадской сборной Джордан Биннингтон записал на свой счёт «сухой» матч.
Сборная Канады выиграла все три своих матча в основное время и возглавила группу А. Франция потерпела три поражения в трёх встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2025
-
23:55
-
23:46
-
23:40
-
23:38
-
23:28
-
23:16
-
23:12
-
23:10
-
23:06
-
23:04
-
23:02
-
22:52
-
22:47
-
22:44
-
22:37
-
22:26
-
22:21
-
22:15
-
22:00
-
21:36
-
21:26
-
21:19
-
21:19
-
21:13
-
20:54
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:15
-
19:55
-
19:47
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:15