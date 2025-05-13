Первый гол Кросби на ЧМ-2025 помог сборной Канады разгромить Францию

Сегодня, 13 мая, на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, прошёл матч между сборными Франции и Канады в рамках чемпионата мира — 2025 по хоккею. Игра команд группы А закончилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0.

Первым голом на турнире отметился капитан сборной Канады Сидни Кросби, реализовавший большинство. Дублем отметился нападающий Бо Хорват. Ещё по шайбе забросили Уилл Кайлли и Брэндон Монтур. Голкипер канадской сборной Джордан Биннингтон записал на свой счёт «сухой» матч.

Сборная Канады выиграла все три своих матча в основное время и возглавила группу А. Франция потерпела три поражения в трёх встречах.