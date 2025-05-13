Форвард «Трактора» — о феномене третьих периодов: пока не могу найти этому объяснения

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин не смог объяснить, в чём секрет отличной игры команды в третьих периодах.

— Поделись эмоциями от финала и старта серии.

— Хорошие эмоции и атмосфера. Мне кажется, и судьи даже в начале матча создавали ощущение праздника, и на арене чувствовалось, что финал начался. У нас неплохо получалось выступать в своём стиле, то есть играли как планировали — хорошие голы забили. Довольны, что начали серию с победы.

— «Трактор» феноменально проводит третьи периоды в этом плей-офф. Получается, вам надо спокойно отстоять два периода, а потом добавлять? Есть понимание, почему это происходит?

— Я даже не знаю. Мне кажется, мы и начали неплохо, были моменты. Где-то, быть может, надо было нацеленнее. Во втором периоде, если вы помните, у Макса [Шабанова] был хороший момент.

— Но статистика не врёт…

— Я не могу найти пока этому объяснения.

— Опишите, пожалуйста, свой гол. Он был вторым по счёту, убежали в контратаку и дважды подряд забили «Локомотиву», а ведь это команда оборонительная. Как это вообще получилось?

— Убежали в контратаку — и забили гол. Вы всё рассказали.

— Интересна анатомия.

— Тут надо пересказать то, что вы и так видели на экранах: выиграли вбрасывание, нашли пасом в центр Сэма [Семёна Дер-Аргунчинцева], он хорошее движение сделал, Макс [Шабанов] разобрался. Мне кажется, по игре у нас были, возможно, и более очевидные моменты. Никогда не знаешь, где она зайдёт, — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.