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Форвард «Трактора» — о феномене третьих периодов: пока не могу найти этому объяснения

Форвард «Трактора» — о феномене третьих периодов: пока не могу найти этому объяснения
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин не смог объяснить, в чём секрет отличной игры команды в третьих периодах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— Поделись эмоциями от финала и старта серии.
— Хорошие эмоции и атмосфера. Мне кажется, и судьи даже в начале матча создавали ощущение праздника, и на арене чувствовалось, что финал начался. У нас неплохо получалось выступать в своём стиле, то есть играли как планировали — хорошие голы забили. Довольны, что начали серию с победы.

— «Трактор» феноменально проводит третьи периоды в этом плей-офф. Получается, вам надо спокойно отстоять два периода, а потом добавлять? Есть понимание, почему это происходит?
— Я даже не знаю. Мне кажется, мы и начали неплохо, были моменты. Где-то, быть может, надо было нацеленнее. Во втором периоде, если вы помните, у Макса [Шабанова] был хороший момент.

— Но статистика не врёт…
— Я не могу найти пока этому объяснения.

— Опишите, пожалуйста, свой гол. Он был вторым по счёту, убежали в контратаку и дважды подряд забили «Локомотиву», а ведь это команда оборонительная. Как это вообще получилось?
— Убежали в контратаку — и забили гол. Вы всё рассказали.

— Интересна анатомия.
— Тут надо пересказать то, что вы и так видели на экранах: выиграли вбрасывание, нашли пасом в центр Сэма [Семёна Дер-Аргунчинцева], он хорошее движение сделал, Макс [Шабанов] разобрался. Мне кажется, по игре у нас были, возможно, и более очевидные моменты. Никогда не знаешь, где она зайдёт, — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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