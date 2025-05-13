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Кадейкин — о словах Гру про Исаева: то, что он рассказывал вам и нам, — это разные вещи

Кадейкин — о словах Гру про Исаева: то, что он рассказывал вам и нам, — это разные вещи
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил слова главного тренера «Трактора» Бенуа Гру, выделившего вратаря Даниила Исаева как слабое звено «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— С первых смен было видно, что «Трактор» активно старается создавать траффик перед воротами Исаева. Было много достаточно бросков. Акцентировал ли внимание Бенуа Гру на том, что Исаев — не самая сильная сторона «Локомотива», о чём он и рассказывал всем?
— То, что он рассказывал вам и говорил нам, — это немного разные вещи. Даниил — один из лучших вратарей лиги. Мы перед всеми вратарями стараемся создавать траффик. Где-то в первом периоде бросать надо было побольше. В общем, есть в чём прибавлять.

— Можно ли сказать, что Макс Шабанов — один из самых талантливых ваших партнёров? Он не только на MVP идёт, но и что-то невероятное творит в каждом матче.
— Да, можно так сказать.

— Сегодня у вас было удаление за нарушение численного состава, был и пограничный момент в первом периоде. Можно сказать, что была неразбериха со сменами?
— Да, удаления надо убирать. Но где-то перехлёстывает, где-то лавка эмоционально сработала, когда шайба уже наверх пошла, а Гриша [Дронов] уже меняться начал, Логан [Дэй] выбежал, как раз ориентировался на то, что ребята кричали о том, что шайба идёт, — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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