Кадейкин — о словах Гру про Исаева: то, что он рассказывал вам и нам, — это разные вещи

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин оценил слова главного тренера «Трактора» Бенуа Гру, выделившего вратаря Даниила Исаева как слабое звено «Локомотива».

— С первых смен было видно, что «Трактор» активно старается создавать траффик перед воротами Исаева. Было много достаточно бросков. Акцентировал ли внимание Бенуа Гру на том, что Исаев — не самая сильная сторона «Локомотива», о чём он и рассказывал всем?

— То, что он рассказывал вам и говорил нам, — это немного разные вещи. Даниил — один из лучших вратарей лиги. Мы перед всеми вратарями стараемся создавать траффик. Где-то в первом периоде бросать надо было побольше. В общем, есть в чём прибавлять.

— Можно ли сказать, что Макс Шабанов — один из самых талантливых ваших партнёров? Он не только на MVP идёт, но и что-то невероятное творит в каждом матче.

— Да, можно так сказать.

— Сегодня у вас было удаление за нарушение численного состава, был и пограничный момент в первом периоде. Можно сказать, что была неразбериха со сменами?

— Да, удаления надо убирать. Но где-то перехлёстывает, где-то лавка эмоционально сработала, когда шайба уже наверх пошла, а Гриша [Дронов] уже меняться начал, Логан [Дэй] выбежал, как раз ориентировался на то, что ребята кричали о том, что шайба идёт, — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.