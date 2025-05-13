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ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 13 мая, календарь, таблица

ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 13 мая, календарь, таблица
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Сегодня, 13 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 13 мая:

Группа А. Словения — Латвия — 2:5;
Группа В. Норвегия — Германия — 2:5;
Группа А. Канада — Франция — 5:0;
Группа В. Казахстан — Венгрия — 2:4;

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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Первый период матча ЧМ Норвегия — Германия не был доигран из-за огромной ямы во льду
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