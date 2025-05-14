Матвей Мичков попал в ДТП на арендованном автомобиле в Дубае — источник

Российский нападающий «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков стал участником дорожно-транспортного происшествия на арендованной машине в Дубае. Компания по аренде автомобиля требуют от него 10 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, Матвей и его друг арендовали BMW 430 3 мая. Согласно документации, аренда оформлена на Мичкова, но право управления также имел и его друг. По словам игрока, 20-летний хоккеист находился на пассажирском сиденье. Несколько дней спустя они попали в аварию. По предварительным данным, за рулем находился друг хоккеиста, в то время как сам Мичков сидел на переднем пассажирском сиденье.

Неизвестно, была ли машина застрахована. Тем не менее, как говорит представитель Мичкова, арендаторы требуют с него $ 100 тыс. за поврежденный автомобиль. Ситуация усложняется тем, что паспорта обоих россиян остались у владельца прокатной компании.

Согласно предварительной информации, Матвей уже покинул ОАЭ. Его паспорт по-прежнему находится у владельца компании. Дело рассматривают местные адвокаты.

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