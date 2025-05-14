Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков попал в ДТП на арендованном автомобиле в Дубае — источник

Матвей Мичков попал в ДТП на арендованном автомобиле в Дубае — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков стал участником дорожно-транспортного происшествия на арендованной машине в Дубае. Компания по аренде автомобиля требуют от него 10 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, Матвей и его друг арендовали BMW 430 3 мая. Согласно документации, аренда оформлена на Мичкова, но право управления также имел и его друг. По словам игрока, 20-летний хоккеист находился на пассажирском сиденье. Несколько дней спустя они попали в аварию. По предварительным данным, за рулем находился друг хоккеиста, в то время как сам Мичков сидел на переднем пассажирском сиденье.

Неизвестно, была ли машина застрахована. Тем не менее, как говорит представитель Мичкова, арендаторы требуют с него $ 100 тыс. за поврежденный автомобиль. Ситуация усложняется тем, что паспорта обоих россиян остались у владельца прокатной компании.

Согласно предварительной информации, Матвей уже покинул ОАЭ. Его паспорт по-прежнему находится у владельца компании. Дело рассматривают местные адвокаты.

Материалы по теме
Российского таланта обделили? Почему Мичков не был номинирован на «Колдер Трофи»
Российского таланта обделили? Почему Мичков не был номинирован на «Колдер Трофи»

Лучшие российские хоккеисты:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android