Адвокат Мичкова прокомментировал ДТП, которое произошло с хоккеистом в Дубае

Адвокат Шук аль Катири, представляющий интересы российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова, высказался о ситуации с ДТП, произошедшем с хоккеистом и его другом в Дубае.

«Мичков находился на месте пассажира, а водитель был в трезвом состоянии. Тест на алкоголь у Матвея не брали, при этом он тоже ничего не пил. С точки зрения законов ОАЭ к нему нет никаких вопросов.

Более того, владельцы сервиса незаконным образом удерживают паспорта двух граждан Российской Федерации. И вот это является преступлением по законам ОАЭ. Тем более хозяева сервиса вымогали у Матвея порядка 100 тысяч долларов для того, чтобы информация о нём не разошлась в СМИ. На сегодняшний день это дело передано в прокуратуру Дубая», — приводит слова Шук аль Катири Sport Baza.

Согласно предварительной информации, Матвей уже покинул ОАЭ. Его паспорт по-прежнему находится у владельца компании.