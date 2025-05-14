НХЛ отстранила совладельца «Флориды» за оскорбительные посты в соцсетях

Совладелец «Флориды Пантерз» Дуглас Цифу отстранён от любой деятельности, связанной с командой или лигой, после серии оскорбительных постов в социальных сетях в воскресенье вечером. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Оскорбительные сообщения были отправлены в переписке с болельщиком «Торонто Мэйпл Лифс», нынешнего соперника «Пантерз» в плей-офф, и содержали высказывания о конфликте между Израилем и Палестиной, а также намёки на то, что Канада может стать 51-м штатом. Президент Дональд Трамп в последние месяцы заявлял, что хочет, чтобы Канада присоединилась к Соединённым Штатам в качестве 51-го штата.

«НХЛ пришла к выводу, что публикации господина Цифу в X были неприемлемыми и неподобающими. В результате господин Цифу отстранён на неопределённый срок от любой деятельности, связанной с клубом и НХЛ», — говорится в заявлении лиги.

«Моё поведение не соответствует стандартам организации «Флорида Пантерз» и семьи Виола. Я искренне прошу прощения у всех, кого затронули мои высказывания. Я намерен сотрудничать с НХЛ, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Цифу Florida Hockey Now.

Отметим, Цифу встретится с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном.