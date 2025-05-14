«Даллас» обыграл «Виннипег» с хет-триком Гранлунда и находится в шаге от полуфинала КС
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В ночь с 13 на 14 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:1 и выигрывают в серии с таким же счётом — 3-1 (3:2, 0:4, 5:2, 3:1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гранлунд (Харли, Робертсон) – 08:36 (pp) 1:1 Элерс (Коннор, Моррисси) – 21:02 2:1 Гранлунд (Рантанен) – 37:52 3:1 Гранлунд (Хейсканен, Дюшейн) – 47:23 (pp)
В составе «Далласа» хет-трик оформил финский нападающий Микаэль Грганлунд. Единственная шайба гостей на счету датчанина Николая Элерса.
Пятая игра между «Старз» и «Джетс» пройдёт в канадском Виннипеге в ночь с 15 на 16 мая мск.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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