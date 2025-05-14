«Даллас» обыграл «Виннипег» с хет-триком Гранлунда и находится в шаге от полуфинала КС

В ночь с 13 на 14 мая мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:1 и выигрывают в серии с таким же счётом — 3-1 (3:2, 0:4, 5:2, 3:1).

В составе «Далласа» хет-трик оформил финский нападающий Микаэль Грганлунд. Единственная шайба гостей на счету датчанина Николая Элерса.

Пятая игра между «Старз» и «Джетс» пройдёт в канадском Виннипеге в ночь с 15 на 16 мая мск.

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