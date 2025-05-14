Хеллебайк прокомментировал поражение «Виннипега» в четвёртом матче серии КС с «Далласом»
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Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк высказался по итогам четвёртой игры серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (1:3), которая прошла в Далласе в ночь с 13 на 14 мая мск. После этого поражения «Джетс» уступают в серии со счётом 1-3.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гранлунд (Харли, Робертсон) – 08:36 (pp) 1:1 Элерс (Коннор, Моррисси) – 21:02 2:1 Гранлунд (Рантанен) – 37:52 3:1 Гранлунд (Хейсканен, Дюшейн) – 47:23 (pp)
«Просто выиграй одну игру. Оставь всё это позади. Я оставляю всё это позади каждый вечер. Показываю свою лучшую игру. Иногда это приносит разочарование, но достаточно одного маленького изменения, одного небольшого рывка, чтобы всё могло пойти по-нашему», — приводит слова Хеллебайка журналист Мурат Эйтс в социальной сети X.
В четвёртом матче с «Далласом» Коннор Хеллебайк отразил 21 из 24 бросков в створ своих ворот (87,5%).
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