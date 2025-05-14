Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хеллебайк прокомментировал поражение «Виннипега» в четвёртом матче серии КС с «Далласом»

Хеллебайк прокомментировал поражение «Виннипега» в четвёртом матче серии КС с «Далласом»
Комментарии

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк высказался по итогам четвёртой игры серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (1:3), которая прошла в Далласе в ночь с 13 на 14 мая мск. После этого поражения «Джетс» уступают в серии со счётом 1-3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гранлунд (Харли, Робертсон) – 08:36 (pp)     1:1 Элерс (Коннор, Моррисси) – 21:02     2:1 Гранлунд (Рантанен) – 37:52     3:1 Гранлунд (Хейсканен, Дюшейн) – 47:23 (pp)    

«Просто выиграй одну игру. Оставь всё это позади. Я оставляю всё это позади каждый вечер. Показываю свою лучшую игру. Иногда это приносит разочарование, но достаточно одного маленького изменения, одного небольшого рывка, чтобы всё могло пойти по-нашему», — приводит слова Хеллебайка журналист Мурат Эйтс в социальной сети X.

В четвёртом матче с «Далласом» Коннор Хеллебайк отразил 21 из 24 бросков в створ своих ворот (87,5%).

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
Материалы по теме
Видео
«Даллас» обыграл «Виннипег» с хет-триком Гранлунда и находится в шаге от полуфинала КС

Видео: Вратаря Флёри окружили фанаты после матча

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android