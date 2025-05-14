Хеллебайк прокомментировал поражение «Виннипега» в четвёртом матче серии КС с «Далласом»

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк высказался по итогам четвёртой игры серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (1:3), которая прошла в Далласе в ночь с 13 на 14 мая мск. После этого поражения «Джетс» уступают в серии со счётом 1-3.

«Просто выиграй одну игру. Оставь всё это позади. Я оставляю всё это позади каждый вечер. Показываю свою лучшую игру. Иногда это приносит разочарование, но достаточно одного маленького изменения, одного небольшого рывка, чтобы всё могло пойти по-нашему», — приводит слова Хеллебайка журналист Мурат Эйтс в социальной сети X.

В четвёртом матче с «Далласом» Коннор Хеллебайк отразил 21 из 24 бросков в створ своих ворот (87,5%).

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