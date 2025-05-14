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Рантанен стал 2-м игроком НХЛ после Гретцки по голам и передачам на отрезке в 7 игр КС

Рантанен стал 2-м игроком НХЛ после Гретцки по голам и передачам на отрезке в 7 игр КС
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Финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» записал на свой счёт результативную передачу.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Рантанен за отрезок в семь матчей плей-офф НХЛ записал на свой счёт девять голов и девять результативных передач. Единственным игроком в истории НХЛ, кто за семь матчей имел статистику лучше, был Уэйн Гретцки. В 1983 и 1985 годах на его счету на отрезке в семь игр Кубка Стэнли было девять голов и 10 передач.

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки одержали победу с результатом 3:1 и ведут в серии с таким же счётом — 3-1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гранлунд (Харли, Робертсон) – 08:36 (pp)     1:1 Элерс (Коннор, Моррисси) – 21:02     2:1 Гранлунд (Рантанен) – 37:52     3:1 Гранлунд (Хейсканен, Дюшейн) – 47:23 (pp)    
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