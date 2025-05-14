Рантанен стал 2-м игроком НХЛ после Гретцки по голам и передачам на отрезке в 7 игр КС

Финский нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» записал на свой счёт результативную передачу.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Рантанен за отрезок в семь матчей плей-офф НХЛ записал на свой счёт девять голов и девять результативных передач. Единственным игроком в истории НХЛ, кто за семь матчей имел статистику лучше, был Уэйн Гретцки. В 1983 и 1985 годах на его счету на отрезке в семь игр Кубка Стэнли было девять голов и 10 передач.

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки одержали победу с результатом 3:1 и ведут в серии с таким же счётом — 3-1.