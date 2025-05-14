Тренер «Виннипега»: если мы не будем забивать больше одной шайбы за матч, мы не победим

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел высказался о поражении в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли от «Даллас Старз».

«Я думаю, мы провели хороший матч. У нас было 70 попыток забросить шайбу, и мы забросили только одну. Если мы не будем забивать больше одной шайбы за матч, мы не победим. Особенно во встречах с такой командой», — приводит слова Арниела журналист Мурат Атеш на своей странице в социальной сети Х.

На льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Даллас Старз» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки одержали победу с результатом 3:1 и ведут в серии с таким же счётом — 3-1.