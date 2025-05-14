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Расписание матчей плей-офф МХЛ сезона 2024/2025 на 14 мая

Расписание матчей плей-офф МХЛ сезона 2024/2025 на 14 мая
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Сегодня, 14 мая, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Расписание матчей плей-офф МХЛ на 14 мая (время — московское):

19:30. МХК «Спартак» — «СКА-1946».

Напомним, в первой игре финальной серии красно-белые оказались сильнее со счётом 2:1.

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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