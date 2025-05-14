«Очевидно, «Вашингтон» прижат к стене». Том Уилсон — об 1-3 в серии с «Каролиной»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о ходе серии Кубка Стэнли — 2025 с «Каролиной Харрикейнз» (1-3).
«Нам придётся постепенно пытаться вытеснять их из серии. Очевидно, что мы прижаты к стене. Следующая игра — самая важная. Нужно начать с первого периода и двигаться дальше постепенно. Это будет нелегко. Они трудолюбивая команда, нам предстоит серьёзная борьба», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.
Напомним, пятая игра в серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Отметим, что «Каролина» имеет отличную статистику при счёте 3-1 в серии плей-офф НХЛ.
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