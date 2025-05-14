Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очевидно, «Вашингтон» прижат к стене». Том Уилсон — об 1-3 в серии с «Каролиной»

«Очевидно, «Вашингтон» прижат к стене». Том Уилсон — об 1-3 в серии с «Каролиной»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о ходе серии Кубка Стэнли — 2025 с «Каролиной Харрикейнз» (1-3).

«Нам придётся постепенно пытаться вытеснять их из серии. Очевидно, что мы прижаты к стене. Следующая игра — самая важная. Нужно начать с первого периода и двигаться дальше постепенно. Это будет нелегко. Они трудолюбивая команда, нам предстоит серьёзная борьба», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Напомним, пятая игра в серии «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» состоится в ночь на 16 мая и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что «Каролина» имеет отличную статистику при счёте 3-1 в серии плей-офф НХЛ.

Материалы по теме
«Каролина» в своей истории не проиграла ни одной серии плей-офф при счёте 3-1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android