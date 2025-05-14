«Лос-Анджелес» назначит генменеджером Кена Холланда — Лебрюн

«Лос-Анджелес Кингз» назначит Кена Холланда генеральным менеджером клуба. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х.

«Все признаки указывают на то, что Кен Холланд будет нанят в качестве генерального менеджера «Лос-Анджелес Кингз». Мне сказали, что обе стороны ещё не завершили сделку», — написал Лебрюн.

Официальное объявление о назначении ожидается в четверг по американскому времени.

С 2019 по 2024 год Холланд был генменеджером «Эдмонтон Ойлерз». В текущем сезоне он работал в НХЛ в качестве консультанта по хоккейным операциям. Ранее он 34 года отработал в структуре «Детройт Ред Уингз», с которым выиграл четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008), в том числе последние три – в качестве генерального менеджера.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Робом Блэйком.