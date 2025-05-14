Плющев: Радулову мешали нервы, игра на публику с необоснованными падениями

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (1:2, 0-1).

«Не сказал бы, что Радулов провёл один из своих сильнейших матчей. Да, он выделялся, пытался переломить игру, это в его стиле, но не сказал бы, что это получалось. Мешали нервы, где-то игра на публику с совершенно необоснованными падениями», — приводит слова Плющева Metaratings.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 38-летний Радулов провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач.