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Плющев: Радулову мешали нервы, игра на публику с необоснованными падениями

Плющев: Радулову мешали нервы, игра на публику с необоснованными падениями
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором» (1:2, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

«Не сказал бы, что Радулов провёл один из своих сильнейших матчей. Да, он выделялся, пытался переломить игру, это в его стиле, но не сказал бы, что это получалось. Мешали нервы, где-то игра на публику с совершенно необоснованными падениями», — приводит слова Плющева Metaratings.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 38-летний Радулов провёл 17 матчей, в которых записал на свой счёт семь голов и семь результативных передач.

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