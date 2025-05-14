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Латвия — Швеция: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Латвия — Швеция: во сколько начало матча ЧМ-2025, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 14 мая, в Дании и Швеции пройдёт очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. В 21:20 на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме, Швеция, состоится игра между национальными командами Латвии и Швеции. Встречу покажет телеканал «Матч! Игра».

ЧМ-2025 . Группа A
14 мая 2025, среда. 21:20 МСК
Латвия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Швеция делит первое место в группе А со сборной Канады. Обе команды набрали по девять очков. Сборная Латвии занимает третье место с шестью баллами в активе.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Напомним, сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.

Календарь ЧМ-2025
Таблица ЧМ-2025
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