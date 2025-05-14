«Нью-Джерси» предложил российскому тренеру Брылину новый контракт

«Нью-Джерси Дэвилз» предложил помощнику главного тренера Сергею Брылину новый контракт.

«На этой неделе я уже должен разговаривать с руководством клуба по новому контракту, который был мне предложен. Это позиция помощника главного тренера, а какие будут обязанности — непонятно. Мы потеряли двух помощников, это будет зависеть от того, кто придёт им на смену. Такой разговор у меня был с главным тренером», — приводит слова Брылина ТАСС.

Брылин всю игровую карьеру в НХЛ провёл в «Нью-Джерси». За это время он сыграл 765 матчей и набрал 308 (129+179) очков. По окончании карьеры россиянин работал тренером в системе «Нью-Джерси», в августе 2022 года он вошёл в тренерский штаб основной команды.