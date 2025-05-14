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КХЛ представила номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярки

КХЛ представила номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярки
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Континентальная хоккейная лига определила номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярки.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Артём Галимов из казанского «Ак Барса», Джош Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора».

Галимов набрал 59 (35+24) очков в 68 матчах, Ливо — 80 (49+31) баллов в 62 играх, Шабанов — 67 (23+44) очков в 65 встречах.

Ранее обладателями этой награды становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба — по четыре раза), Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Никита Гусев (все — дважды) и Данис Зарипов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 29 мая 2025 года.

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