Давыдов: зачем недельная пауза перед финалом КХЛ — загадка, уходит интерес болельщиков

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер страны Виталий Давыдов раскритиковал недельную паузу перед финальной серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Трактором».

— Сразу бросилась в глаза недельная пауза перед главной серией сезона. Зачем её придумали — загадка. Во-первых, команды теряют игровой тонус, а хоккеисты — форму. Во-вторых, уходит интерес болельщиков, один турнир словно бы завершается, другой — начинается.

Я не люблю все эти восхваления НХЛ в нашей прессе. Но в НХЛ умеют разжигать интерес и крутить благодаря этому свои финансовые дела. Поэтому там в такой ситуации сдвинули бы старт нового раунда на три-четыре дня. У нас в это время как раз были выходные, так что перенос напрашивался.

— Недельная пауза повлияла на первый матч финала?

— Думаю, да. Команды пришли в себя и раскочегарились только к третьему периоду. В первом — не узнал «Локомотив», команда проиграла «конёк», не была похожа на себя. Ярославль более-менее проснулся только ко второму периоду, когда уже была равная игра.

— За счёт чего «Трактор» взял первый матч?

— Ответственно провёл первые два периода и, как обычно, добавил в третьем. Надо изучать, за счёт чего «Трактор» так уверенно себя чувствует в третьих периодах, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.