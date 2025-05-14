Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Давыдов: зачем недельная пауза перед финалом КХЛ — загадка, уходит интерес болельщиков

Давыдов: зачем недельная пауза перед финалом КХЛ — загадка, уходит интерес болельщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер страны Виталий Давыдов раскритиковал недельную паузу перед финальной серии Кубка Гагарина — 2025 между «Локомотивом» и «Трактором».

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Глотов, Блажиевский) – 43:22 (5x5)     0:2 Кадейкин (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 43:35 (5x5)     1:2 Берёзкин (А. Радулов, Сергеев) – 53:33 (5x4)    

— Сразу бросилась в глаза недельная пауза перед главной серией сезона. Зачем её придумали — загадка. Во-первых, команды теряют игровой тонус, а хоккеисты — форму. Во-вторых, уходит интерес болельщиков, один турнир словно бы завершается, другой — начинается.

Я не люблю все эти восхваления НХЛ в нашей прессе. Но в НХЛ умеют разжигать интерес и крутить благодаря этому свои финансовые дела. Поэтому там в такой ситуации сдвинули бы старт нового раунда на три-четыре дня. У нас в это время как раз были выходные, так что перенос напрашивался.

— Недельная пауза повлияла на первый матч финала?
— Думаю, да. Команды пришли в себя и раскочегарились только к третьему периоду. В первом — не узнал «Локомотив», команда проиграла «конёк», не была похожа на себя. Ярославль более-менее проснулся только ко второму периоду, когда уже была равная игра.

— За счёт чего «Трактор» взял первый матч?
— Ответственно провёл первые два периода и, как обычно, добавил в третьем. Надо изучать, за счёт чего «Трактор» так уверенно себя чувствует в третьих периодах, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Материалы по теме
13 секунд, изменившие всё! «Трактор» повёл в финале Кубка Гагарина
13 секунд, изменившие всё! «Трактор» повёл в финале Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android