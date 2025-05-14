«Всё возможно». Артюхин о том, может ли Овечкин перейти в «Динамо» уже в следующем сезоне

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин допустил переход российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в конце следующего сезона в московское «Динамо» по окончании контракта с американским клубом.

– Может ли Овечкин перейти в московское «Динамо» уже в следующем сезоне, чтобы побороться за Кубок Гагарина перед завершением карьеры?

– Всё возможно, почему нет? Опять же, всё будет зависеть от Саши. Если у него есть такое желание, то, конечно, для нас, для болельщиков, для «Динамо» – это будет очень круто.

– Можно ли сказать, что это последний шанс для Александра вернуться в «Динамо» и следующий сезон будет последним в его карьере?

– Я не могу так сказать. Не думаю, что это последний сезон. Всё зависит от Саши и от его здоровья. Травм у него нет, мы видим, что он хорошо готовится и знает, как выстраивать тренировочный процесс. Он в таком возрасте показывает колоссальный хоккей. Я бы не ставил клеймо, что это последний год для него в хоккее.

– Если Овечкин вернётся в «Динамо», то это усилит команду? Или он хоть и опытный игрок, но уже не такой мобильный, и это негативно скажется на московском коллективе?

– Абсолютно нет. Конечно, он усилит «Динамо». Это будет плюсом в копилку всей командной организации, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».