Нападающий Кирилл Слепец продлил контракт с «Амуром»

Форвард Кирилл Слепец продлил контракт с «Амуром». Новое соглашение рассчитано на два сезона. Контракт односторонний. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Слепец дважды выигрывал главный трофей МХЛ, Кубок Харламова. С сезона-2021/2022 выступает за «Амур» — на его счету 138 матчей в регулярке, в которых он набрал 37 (15+22) очков.

«Я очень рад остаться в Хабаровске, это будет уже мой пятый год в городе и в команде. Надеюсь, в предстоящем сезоне удастся сделать шаг вперёд, как общекомандный, так и личный. Хотелось бы, чтобы «Платинум-Арена» всегда заполнялась на 100%, ведь нам очень приятно играть перед такими болельщиками, как в Хабаровске», — цитирует Слепца пресс-служба «Амура».