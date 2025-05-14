В московском «Динамо» оценили итог выступления команды в нынешнем сезоне КХЛ

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин оценил итог выступления команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«В принципе, команда сыграла неплохо. Команда была достаточно надёжная. Хочется выразить благодарность команде, административному и тренерскому штабу за ту работу, которая была проделана в этом сезоне. Прошли ровно регулярный чемпионат, а по итогам плей-офф попали в четвёрку сильнейших команд России, поэтому наша оценка положительная. Хочу выразить благодарностям ещё и болельщикам, которые нас активно поддерживали и двигали к победам», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.