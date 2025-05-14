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Алексей Кудашов продолжит работу на посту главного тренера московского «Динамо»

Алексей Кудашов продолжит работу на посту главного тренера московского «Динамо»
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Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов продолжит работу в команде.

«Его никто не освобождал. Он сейчас сидит перед вами и продолжает свою работу с клубом», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагагрина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.

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