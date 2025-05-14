Гендиректор «Динамо»: если Гусев будет играть в КХЛ — он будет играть за «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о будущем нападающего Никиты Гусева.

«Для того чтобы Никита остался в клубе, этот процесс уже идёт. Мы знаем, что он всегда долго принимает решение относительно своего будущего. Но я могу сказать, что если Гусев будет играть в КХЛ, то он будет играть за «Динамо», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.