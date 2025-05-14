Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос, есть ли уже понимание, кто точно покинет команду

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос, есть ли уже понимание, кто точно покинет бело-голубых.

«На данный момент у нас нет точного понимания, кто покинет клуб. Это прояснится ближе к сезону. Пока все процессы находятся в работе», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.