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Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос, есть ли уже понимание, кто точно покинет команду

Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос, есть ли уже понимание, кто точно покинет команду
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос, есть ли уже понимание, кто точно покинет бело-голубых.

«На данный момент у нас нет точного понимания, кто покинет клуб. Это прояснится ближе к сезону. Пока все процессы находятся в работе», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии. В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 московский клуб проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.

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