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Президент «Динамо»: Сопин выбрал свой путь, у нас будет новый спортивный директор

Президент «Динамо»: Сопин выбрал свой путь, у нас будет новый спортивный директор
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Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин высказался об уходе Алексея Сопина с поста спортивного директора бело-голубых. Напомним, Сопин занял должность генерального менеджера в «Авангарде».

«У каждого свой путь по жизни: Алексей Николаевич Сопин выбрал свой путь. Ему предлагали остаться до конца сезона – он отказался. Это его решение и его путь. Естественно, у нас есть кандидаты на его место. Конечно, у нас будет спортивный директор, который будет заниматься вопросами селекции вместе с тренерским штабом и генеральным директором», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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