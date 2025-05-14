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Дело об избиении комментатора Романа Скворцова закрыто за примирением сторон

Дело об избиении комментатора Романа Скворцова закрыто за примирением сторон
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Уголовное дело, возбуждённое после избиения в Новосибирске в феврале известного телекомментатора Романа Скворцова, закрыто в связи с примирением сторон, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

«Дело прекращено за примирением сторон. Это возможно, только если обе стороны выразили согласие», — сказала собеседница агентства.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

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