Дело об избиении комментатора Романа Скворцова закрыто за примирением сторон

Уголовное дело, возбуждённое после избиения в Новосибирске в феврале известного телекомментатора Романа Скворцова, закрыто в связи с примирением сторон, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на представителя прокуратуры региона.

«Дело прекращено за примирением сторон. Это возможно, только если обе стороны выразили согласие», — сказала собеседница агентства.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.