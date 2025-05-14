Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Второй бомбардир текущего сезона «Адмирала» Егор Петухов продлил контракт с командой

Второй бомбардир текущего сезона «Адмирала» Егор Петухов продлил контракт с командой
Комментарии

Нападающий Егор Петухов продлил контракт с «Адмиралом». Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

В составе «Адмирала» Петухов провёл 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 42 (24+42) очка, установив новый клубный снайперский рекорд «Адмирала» за одну регулярку. В плей-офф Егор сыграл шесть матчей, в которых отметился голом и передачей. 31-летний нападающий стал вторым бомбардиром клуба текущего сезона после Даниила Гутика.

Напомним, дальневосточный клуб в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Трактору» со счётом 2-4.

Материалы по теме
«Адмирал» — уникальный тренерский проект в КХЛ. Как команда работает в сложных условиях?
«Адмирал» — уникальный тренерский проект в КХЛ. Как команда работает в сложных условиях?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android