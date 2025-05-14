Второй бомбардир текущего сезона «Адмирала» Егор Петухов продлил контракт с командой

Нападающий Егор Петухов продлил контракт с «Адмиралом». Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

В составе «Адмирала» Петухов провёл 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 42 (24+42) очка, установив новый клубный снайперский рекорд «Адмирала» за одну регулярку. В плей-офф Егор сыграл шесть матчей, в которых отметился голом и передачей. 31-летний нападающий стал вторым бомбардиром клуба текущего сезона после Даниила Гутика.

Напомним, дальневосточный клуб в первом раунде Кубка Гагарина проиграл «Трактору» со счётом 2-4.